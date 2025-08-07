Logo SportMediaset
manovre giallorosse

Roma, Ziolkowski arriverà dopo Ferragosto. Gasp aspetta il rinforzo in attacco

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Aston Villa la Roma torna a lavorare sul mercato: il polacco arriverà tra dieci giorni, poi il colpo davanti

07 Ago 2025 - 12:06

"A tratti sono state fatte delle buone cose ma non siamo stati incisivi. Però abbiamo fatto bene sul piano del gioco e sul piano del rubare palla. Purtroppo abbiamo preso gol in cui ci sono andati via a difesa schierata però va dato merito agli avversari che hanno 1-2 marce in più. Ad agosto non devi esaltarti quando vinci ma non devi nemmeno deprimerti quando perdere. Dobbiamo fare meglio”. È un Gian Piero Gasperini piuttosto tranquillo quello che analizza la sconfitta per 4-0 della Roma in amichevole contro l’Aston Villa a Walsall. Il primo ko in questa preseason giallorossa non cambia la visione di Gasp, che continua a lavorare per preparare al meglio la squadra in vista dell’inizio della stagione.

Roma, che tonfo con l'Aston Villa! Giallorossi ancora imballati e travolti 4-0

Quello che ha detto il campo è che manca qualcosa in fase offensiva, come ha detto lo stesso Gasperini dopo la partita. “Anche quando abbiamo tenuto bene il gioco siamo stati poco incisivi. È un qualcosa che dobbiamo cercare di migliorare” ha detto a margine della sfida contro l’Aston Villa e i miglioramenti potranno arrivare anche dal mercato. Ieri ha giocato Dovbyk al centro dell’attacco, l’ucraino non è intoccabile e Gasp sogna la reunion con Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. “È passato un mese dall’inizio della preparazione, ci sono ancora tre settimane di mercato, vedremo quello che succede”. Si prenderà tempo la società, che a prescindere dal futuro di Dovbyk deve trovare un trequartista da aggiungere al reparto offensivo a disposizione di Gasp. Sul fronte Echeverri non ci sono novità, il City non apre al riscatto e i giallorossi nono sono disposti a prendere l’argentino in prestito secco. Per Fabio Silva c’è il forte interessamento del Borussia Dortmund e il portoghese non aspetterà a lungo la Roma, che inizia a cercare profili alternativi. Intanto i giallorossi sono pronti ad accogliere in Italia Jan Ziolkowski, difensore centrale classe 2005 di proprietà del Legia Varsavia. L’accordo tra le due società è stato trovato sulla base di sei milioni più 1,5 di bonus, ma il club polacco ha chiesto ai giallorossi di aspettare i playoff di Europa League che il Legia giocherà contro l’AEK Larnaca. Dopo il match di ritorno del 14 agosto arriverà il via libera definitivo per il difensore 20enne, che firmerà un contratto quinquennale con la Roma.

