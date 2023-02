Roma, Zaniolo tende la mano: "Sono a completa disposizione"

LETTERA APERTA

Lettera aperta del centrocampista della Roma messo fuori dal progetto dalla società: "Dette e scritte tante cose non vere"



Prove di pace tra Roma e Nicolò Zaniolo. A tendere la mano, dopo settimane turbolente culminate con la rottura definitiva, è il giocatore giallorosso con una lettera scritta all'Ansa. Fuori dal progetto della Roma, Zaniolo dopo aver spinto per la cessione a gennaio ora prova a ricucire: "Ho attraversato un periodo delicato, ma mi sono sempre impegnato sul campo - ha scritto -. Il futuro è nelle nostre mani e io tendo la mia, mettendomi a completa disposizione della famiglia della Roma".

Dopo il no al Bournemouth e il naufragare della trattativa con il Milan, Zaniolo è stato vittima di minacce dei tifosi giallorossi: "Per la prima volta ho avuto paura per me e per la mia famiglia - continua nella lettera -. Mi sono spaventato molto".

Vedi anche roma La Roma esclude Zaniolo dal progetto tecnico



Lo stesso giocatore poi punta il dito contro i media: "Sono state dette e scritte molte cose non veritiere. A Tirana, nella finale di Conference, con quel gol sentivo di aver ripagato l'accoglienza dei tifosi della Roma che mi hanno visto arrivare da sconosciuto, dandomi fiducia anche nei momenti terribili. A 23 anni ho vissuto esperienze professionali che a molti non capitano in una carriera, con cadute e ricadute. Non capendo il mio futuro professionale, ho vissuto momenti difficili".

Al momento Nicolò Zaniolo resta fuori dal progetto tecnico di Mourinho, ma tende la mano per un reintegro in rosa che starà al tecnico e soprattutto alla società decidere.

Vedi anche roma Zaniolo-Roma, scontro totale: pronta la causa per mobbing