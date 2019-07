Roma, Veretout è tuo per 19 milioni: venerdì le visite mediche

18/07/2019

Sono bei giorni per Paulo Fonseca e i tifosi della Roma : dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Gianluca Mancini, a breve ci sarà anche quella di Jordan Veretout . L'accordo con la Fiorentina era stato già trovato, sono stati definiti anche gli ultimi dettagli: il centrocampista francese arriva per una cifra complessiva di 19 milioni di euro.

Una settimana fa sembrava che il Milan potesse spuntarla, facendo leva sulla volontà del giocatore. Ma Giampaolo, che nella conferenza di presentazione aveva fatto intendere il suo gradimento per la trattativa, non è stato accontentato. Così Veretout ha firmato un contratto di 5 anni a 2,5 milioni a stagione (più bonus) e la Roma ha trovato l'intesa con i viola sulla base della seguente formula: un milione subito per il prestito oneroso, 16 milioni per il riscatto obbligatorio, 2 di bonus. In totale, appunto, 19.



Veretout arriva nella Capitale domani venerdì 19 luglio, per sostenere le visite mediche, poi si metterà a disposizione di Fonseca. Il nuovo allenatore ha il regista davanti alla difesa che gli mancava.