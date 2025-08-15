Roma-United, intesa per Sancho: manca l'ok del calciatore. A un passo anche Bailey dall'Aston Villa

Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, e Massara non ha perso tempo. Nelle ultime ore la Roma hanno accelerato per assicurarsi sia Jadon Sancho che Leon Bailey: le due trattative stanno proseguendo spedite. L'intesa con lo United è già stata trovata: ai Red Devils andranno subito 23 milioni di euro. Manca il sì definitivo dell'ex Borussia Dortmund, seguito da tempo anche dalla Juventus.