Roma-United, intesa per Sancho: manca l'ok del calciatore. A un passo anche Bailey dall'Aston Villa

Se arrivasse il doppio colpo saluterebbe almeno uno tra Baldanzi e Pellegrini
Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, e Massara non ha perso tempo. Nelle ultime ore la Roma hanno accelerato per assicurarsi sia Jadon Sancho che Leon Bailey: le due trattative stanno proseguendo spedite. L'intesa con lo United è già stata trovata: ai Red Devils andranno subito 23 milioni di euro. Manca il sì definitivo dell'ex Borussia Dortmund, seguito da tempo anche dalla Juventus.
E Bailey? Il giamaicano ha aperto al trasferimento nella Capitale e la formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Niente da fare per il Besiktas. Massara e l'ex ds dei capitolini Monchi sono in costante contatto per trovare la quadra definitiva.
Se il doppio colpo dovesse andare in porto, si aprirebbero le porte d'uscita per Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini. Almeno uno dei due lascerà la Roma: sull'ex Empoli c'è l'Udinese, mentre il dieci giallorosso è seguito da un club di Premier League.
