Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma-United, intesa per Sancho: manca l'ok del calciatore. A un passo anche Bailey dall'Aston Villa

Se arrivasse il doppio colpo saluterebbe almeno uno tra Baldanzi e Pellegrini

15 Ago 2025 - 12:06
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco, e Massara non ha perso tempo. Nelle ultime ore la Roma hanno accelerato per assicurarsi sia Jadon Sancho che Leon Bailey: le due trattative stanno proseguendo spedite. L'intesa con lo United è già stata trovata: ai Red Devils andranno subito 23 milioni di euro. Manca il sì definitivo dell'ex Borussia Dortmund, seguito da tempo anche dalla Juventus.

E Bailey? Il giamaicano ha aperto al trasferimento nella Capitale e la formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Niente da fare per il Besiktas. Massara e l'ex ds dei capitolini Monchi sono in costante contatto per trovare la quadra definitiva.

Leggi anche

La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

Se il doppio colpo dovesse andare in porto, si aprirebbero le porte d'uscita per Tommaso Baldanzi e Lorenzo Pellegrini. Almeno uno dei due lascerà la Roma: sull'ex Empoli c'è l'Udinese, mentre il dieci giallorosso è seguito da un club di Premier League.

Leggi anche

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

roma
sancho
bailey
massara
gasperini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:11
Calciomercato live

Calciomercato live

01:28
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Roma

La Roma prova lo sgarro alla Juve: offerta ufficiale allo United per Sancho

Roma, tutto su Bailey dell'Aston Villa: a decidere sarà un ex giallorosso

Atalanta e Roma sul talento del Brighton Julio Enciso: valutazione 25 milioni

La Roma ritrova la Joya: domani Dybala torna a lavorare in gruppo

Roma, Dovbyk piace al Leeds: Krstovic il primo nome in caso di addio

Gian Piero Gasperini 

Roma, Ziolkowski arriverà dopo Ferragosto. Il City rifiuta 33 milioni per Echeverri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:50
Atalanta, Lookman è tornato in Portogallo in attesa di novità sul suo futuro
13:46
Napoli, tentativo per Diouf: prima offerta al Lens
13:36
Napoli, si guarda in Premier per il grande colpo: tre le piste sondate
12:18
L'Udinese pensa a Nicolò Zaniolo: la posizione del Galatasaray
11:32
Ufficiale: il nazionale norvegese Heggem al Bologna