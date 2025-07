Cagliari, Folorunsho in arrivo in prestito con diritto di riscatto

Il Cagliari continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione. I sardi stanno per chiudere un altro colpo dal Napoli: dopo il riscatto di Elia Caprile, da Castel Volturno è in arrivo Michael Folorunsho. Il centrocampista azzurro è reduce da 6 mesi di prestito alla Fiorentina in cui non ha trovato molto spazio, e ora è pronto a sposare Cagliari per giocare con continutià anche in vista del Mondiale della prossima estate. L'operazione, secondo quanto riporta Matteo Moretto, dovrebbe essere impostata con un prestito gratuito e un diritto di riscatto fissato a 8 milioni.