Sampdoria, il dg Fredberg: "Abbiamo un budget ma anche un po' di flessibilità"

In casa Sampdopria è stato il giorno del nuovo dg Jesper Fredberg, che ha fatto il punto sul mercato blucerchiato. "Abbiamo un budget ma anche un po' di flessibilità. Vogliamo giocatori che possano aiutare anche gli altri a migliorare. Ma abbiamo anche rispetto per tutti i calciatori che sono già qui. L'anno scorso è stato speso tanto ma alla fine non sono arrivati i risultati sperati - ha spiegato Fredberg - . Abbiamo già una lista di giocatori ma non c'è fretta perché dobbiamo scegliere quelli giusti per il nostro tecnico".