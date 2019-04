Roma, Totti: "Per uno come Conte è giusto fare follie"

27/04/2019

Il nome di Antonio Conte è uno dei più caldi per la panchina della Roma della prossima stagione. L'ex Chelsea starebbe già valutando un'offerta concreta dei giallorossi, ma sull'argomento è intervenuto Francesco Totti: "Non mi pare corretto nei confronti di Ranieri parlare di altri allenatori, mister Conte è uno degli allenatori più forti d'Europa ma non è vero che l'ho inconstrato". Su Zaniolo: "E' partito col piede giusto e deve continuare così. Futuro? Ha un contratto di cinque anni, le cose si fanno sempre in due".





Prima della sfida interna contro il Cagliari, il dirigente giallorosso ed ex capitano ha parlato del presente e futuro della Roma: "Penso che Ranieri abbia scelto la formazione migliore, per Schick non è una bocciatura semplicemente non si va in campo in dodici".



Attorno alla squadra giallorossa però l'attenzione è tutta sulla rincorsa Champions e la questione panchina: "Si sta parlando tantissimo di Conte, ma noi abbiamo Ranieri in panchina e bisogna portargli rispetto. A fine stagione decideremo se il prossimo allenatore sarà lui, Conte o chi per lui. Non è vero che ho incontrato Antonio e la scelta non dipende dalla qualificazione alla Champions, Conte è uno dei migliori d'Europa e su di lui ci sono grandi squadre. Quando puoi avere un allenatore così forte poi hai più possibilità di vincere. Un allenatore così non dico che poi ha carta bianca ma ha tutto per far bene".



La società dovrà intervenire anche in sede di mercato, ma la questione principale riguarda il futuro di Zaniolo che ha tante società spasimanti: "Ogni anno c'è da cambiare qualcosa se le cose non vanno bene. Sarà il mister, che sia Ranieri o un altro, a decidere chi dovrà restare e chi no. Zaniolo è partito bene ma deve confermarsi, ha un contratto di cinque anni e le cose si fanno sempre in due".