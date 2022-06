Roma, stretta finale per Frattesi: incontro decisivo col Sassuolo

MOSSE GIALLOROSSE

I neroverdi non abbassano la valutazione di 35 milioni, ma con alcune contropartite giuste potrebbe arrivare la svolta

In casa Roma stretta finale per Davide Frattesi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere infatti il giorno decisivo per sboccare la trattativa. Il ds giallorosso Tiago Pinto incontrerà l'entourage del giocatore e i dirigenti del Sassuolo per fare il punto della situazione e provare ad arrivare all'intesa definitiva. Cifre alla mano, al momento si registra ancora una certa distanza tra domanda e offerta, ma l'inserimento di qualche contropartita tecnica e la concessione un piccolo sconto sulla valutazione del giocatore potrebbero dare una svolta.

© Getty Images

Vedi anche Calcio Sassuolo, Frattesi nudo su Instagram: "Mi hanno hackerato il profilo"

L'obiettivo di Tiago Pinto è quello di chiudere rapidamente la questione. Dopo l'ottimismo iniziale, basato soprattutto sulla volontà del giocatore di vestire la maglia giallorossa, la trattativa negli ultimi giorni ha fatto registrare infatti una fase di stallo legata alle alte richieste del Sassuolo. A fronte di un'offerta giallorossa di 25-27 milioni, la richiesta di 35 milioni di euro dei neroverdi è rimasta sempre tale e quale.

Impasse che proprio oggi potrebbe essere sbloccata mettendo tutti attorno a un tavolo e facendo i nomi giusti per convincere Carnevali ad abbassare il prezzo. Nel dettaglio, per arrivare a Frattesi, i giallorossi sarebbero disposti a mettere sul piatto sia il centrocampista classe 2002 Bove che il fantasista classe 2003 Volpato. Mossa che insieme a circa 18 milioni cash potrebbero portare alla fumata bianca per il mediano azzurro. La Roma ha fretta per Frattesi e prova a chiudere.