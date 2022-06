Sassuolo, Frattesi nudo su Instagram: "Mi hanno hackerato il profilo"

Mentre il suo futuro resta in bilico tra Sassuolo e Roma, Davide Frattesi è diventato suo malgrado protagonista del mondo di Instagram dopo che nelle storie del centrocampista azzurro, in questi giorni in vacanza a Ibiza con l’amico Scamacca, è comparsa una foto che lo ritrae completamente nudo. Immediate le scuse del calciatore, che quando si è accorto di ciò che era accaduto ha prontamente eliminato l'immagine e ha scritto: "Ragazzi scusate ma qualcuno ha hackerato in qualche modo il mio profilo, mi dispiace".

© twitter