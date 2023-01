Roma, scelto il sostituto di Zaniolo: è Deulofeu dell'Udinese

OBIETTIVO GIALLOROSSO

I giallorossi hanno pronti 10 milioni di euro per convincere il club friulano a cedere l'attaccante spagnolo

© Getty Images La Roma ha individuato in Gerard Deulofeu il sostituto di Nicolò Zaniolo, che ha rotto con l'ambiente giallorosso e vuole cambiare aria entro la fine del mercato invernale. Una volta che verrà perfezionata la sua cessione (Tottenham o West Ham la probabile destinazione), la famiglia Friedkin ha pronta una cifra vicina ai 10 milioni di euro per convincere l'Udinese e regalare a José Mourinho un importante rinforzo per l'attacco.

Prima la cessione di Zaniolo, poi l'assalto a Deulofeu. Gli intermediari sono al lavoro per trovare una soluzione in Premier per l'azzurro, che ha ormai rotto con la Roma. Rifiutate per ora le proposte di prestito di West Ham e Tottenham: i giallorossi puntano alla cessione definitiva. Poi parte del tesoretto verrà investito per l'ex Milan, in scadenza di contratto nel 2024. Anche se Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell'Udinese, qualche giorno fa aveva escluso una partenza dell'attaccante. "Con il mercato aperto ne sentirete di tutti i colori - aveva detto a Udinese Tv -. La sessione aperta per cinque partite costruisce variabili impazzite, fa parte del gioco. Direttore e allenatore sono infastiditi dal mercato. Era meglio anticiparlo con il Mondiale in inverno. Deulofeu sta bene e resta. Non c'è alcun caso di mercato".

