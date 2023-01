Zaniolo dice sì al Tottenham, la Roma vuole solo la cessione definitiva

© Getty Images

Il problema è innanzitutto la formula. A seguire, poi, una distanza ancora ampia sulla valutazione del giocatore. Ma Tottenham e Roma stanno comunque parlandosi e continueranno a farlo nei prossimi giorni. Zaniolo, da parte sua, ha già dato l'ok: l'idea di vestire la maglia degli Spurs e di essere allenato da Antonio Conte - da capire eventualmente per quanto tempo visti i dubbi espressi in questi giorni dal tecnico italiano - lo alletta. L'affare, come detto, resta comunque complicato: il club inglese vuole il giocatore in prestito con obbligo di riscatto - valutazione che non va oltre i 20 milioni di euro - che scatterebbe solo a fronte di condizioni non facili, qualificazione in Champions, ad esempio. La Roma ragiona solo nell'ottica di una cessione definitiva o, quanto meno, con un obbligo di riscatto "più agevole" nella formula e più sostanzioso nella corresponsione (35/40 milioni di euro): lo impone la necessità di fare plusvalenze entro il 30 giugno e lo suggerisce caldamente anche il contratto in scadenza tra un anno e mezzo del proprio tesserato.