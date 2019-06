Roma, scatto Fonseca per la panchina. E i bookmakers quotano anche il ritorno di Spalletti

02/06/2019

In casa Roma il discorso panchina è sempre aperto, ma nelle ultime ore c'è da registrare uno scatto importante di Paulo Fonseca nelle preferenze della dirigenza giallorossa, che sarebbe pronta a un blitz in Portogallo per convincere l'attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk a trasferirsi nella capitale con un'offerta di un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. In calo le quotazioni di Mihajlovic (pesa la sua 'lazialità') e De Zerbi.

E' dunque Fonseca il primo nome nella lista dei candidati per la panchina della Roma. Dopo le esperienze al Porto e al Braga, l'allenatore portoghese è salito alla ribalta del calcio internazionale proprio al suo arrivo al timone dello Shakhtar, con cui vinto tre campionati ucraini, tre Coppe nazionali e una Supercoppa e che ha guidato in Champions League. "Paulo è un allenatore giovane, ambizioso e altamente qualificato. Se un grande club europeo si interessasse a lui lo lascerei andare", ha detto qualche giorno fa il presidente dello Shakhtar, Rinat Akhmetov, al programma 'Velykyi Futbol'. Sfumato Marco Giampaolo, sempre più in orbita Milan, gli altri profili presi in considerazione dalla dirigenza giallorossa sono in ribasso. Mihajlovic è vicino al rinnovo con il Bologna e il suo passato laziale non gioca a suo favore, mentre il tecnico del Sassuolo De Zerbi piace per come fa giocare la squadra ma rappresenterebbe un rischio troppo grosso. Intanto, dai betting analyst, arriva un colpo di scena: viene infatti quotato a 7,50 il possibile ritorno - il terzo - di Luciano Spalletti alla Roma dopo il suo esonero dall'Inter. Ipotesi alquanto improbabile visto il modo in cui si è lasciato con l'ambiente giallorosso (e con Francesco Totti). Eppure qualcuno, da quelle parti, lo rimpiange...