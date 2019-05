Roma, rebus allenatore: De Zerbi in prima fila, ma occhio a Mihajlovic

30/05/2019

Mercoledì, nella sede dell'Eur, è andato in scena un vertice dirigenziale al quale ha partecipato anche Baldini, collegato in conference call. Se la scelta ricadrà su un tecnico italiano, il favorito numero uno al momento è De Zerbi del Sassuolo, nonostante le smentite degli ultimi giorni del diretto interessato. L'allenatore neroverde convince per il tipo di gioco aggressivo e propositivo, mentre in seconda fila ha discrete chance anche Marco Giampaolo della Sampdoria.



La società sta però valutando anche delle possibili opzioni estere e, in questo senso, il nome caldo è quello di Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk. Il presidente degli ucraini, Akhmetov, è pronto a liberarlo nel caso in cui "un grande club europeo si interessasse", ma non sono da escludere del tutto i nomi di Benitez e Blanc. Spiragli anche per Josè Bordalas del Getafe.



MIHAJLOVIC, L'AGENTE: "ROMA? VEDREMO..."

Nelle ultime ore sta prendendo quota la candidatura di Mihajlovic, che ha ben impressionato con il Bologna. Il suo passato da laziale desta qualche perplessità nell'ambiente, ma al serbo piacciono le grandi sfide e non avrebbe alcun problema a rimettersi in gioco con il club giallorosso. In questo senso va ricordata la sua esperienza alla guida del Milan dopo aver giocato nell'Inter. Sui rumors che vogliono Sinisa nel mirino della Roma è intervenuto l'agente dell'allenatore, Federico Pastorello: "Vedremo - le sue parole a cittaceleste.it -, lì stanno cercando un allenatore…". Nessuna possibilità, invece, di vedere il serbo sulla panchina della Lazio: "Direi proprio che non è una pista da seguire, la Lazio non sta cercando un allenatore, zero contatti con i biancocelesti".