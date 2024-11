Roma, Ranieri mette i Friedkin all'angolo: adesso Dybala può restare fino al 2026

Rinnovo di cui si parla fin dalla scorsa estate, quando l'argentino rifiutò la corte dell'Arabia a un passo dal traguardo. Adesso i Friedkin, quasi costretti a rispettare i dettami di Sir Claudio, si sono arresi sul fronte prolungamento. Ranieri non vuole paletti sull'impiego di Dybala e se scatterà il rinnovo automatico (affinché accada il fantasista deve giocare il 50% delle partite in calendario), scrive Il Messaggero, la proprietà non potrà far altro che prenderne atto. E di conseguenza pagargli, fino al 2026, altri 7 milioni di euro d'ingaggio.