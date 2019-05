Roma, Ranieri lascia la panchina: idea Gasperini, ma il sogno è Sarri

13/05/2019

La vittoria 2-0 contro la Juventus ha tenuto accesa la speranza di tornare in Champions della Roma, ma nel post-partita è maturata un'altra certezza: difficilmente sarà Ranieri l'allenatore giallorosso della prossima stagione. "Ho rifiutato altri ruoli, mi sento ancora un allenatore" ha dichiarato Ranieri a fine partita, lasciando intuire sia la volontà del tecnico di non accettare ruoli diversi dalla panchina sia quella della società di cambiare condottiero per la squadra.



Dalle parti di Trigoria, con un piazzamento europeo ancora da conquistare, è già partito dunque il casting - questa volta virtuale - per il prossimo allenatore della Roma. La società non ha abbandonato l'idea di portare nella capitale Maurizio Sarri che, nonostante l'obiettivo centrato di portare il Chelsea in Champions League e la finale di Europa League da giocare, si è detto non sicuro di restare a Londra: "Credo di rimanere qui, ma non sono sicuro - ha commentato dopo l'ultima partita di Premier -. L'obiettivo l'ho raggiunto e sapete bene che amo il calcio inglese e la Premier, vorrei davvero restare". Insomma, il progetto romanista passerebbe dalle scelte del Chelsea. I nomi alternativi non mancano.