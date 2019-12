Roma, rabbia Fonseca: Kalinic bocciato, Florenzi verso l'addio

CHI VIENE E CHI VA

Aria tesa in casa Roma. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Wolfsberger che ha dato la qualificazione come seconda del proprio girone ai sedicesimi di Europa league alla squadra di Fonseca, il tecnico non ha nascosto il suo malcontento e ha pesantemente criticato la prestazione della sua squadra. Nel mirino del tecnico sono finiti soprattutto i giocatori finora meno utilizzati che, a suo modo di vedere, non hanno sfruttato al meglio l'occasione: soprattutto Florenzi. Roma, Fonseca punge i suoi attaccanti

Il capitano giallorosso vive un momento molto difficile e al rientro in campo dopo una serie di panchine ha anche macchiato la propria prestazione con uno sfortunato autogol. Ma non è l'unico a non aver convinto Fonseca: "Qualcuno non ha meritato di giocare questa partita, qualche giocatore non mi è piaciuto" ha detto il tecnico, che stando a quanto riporta il Corriere dello Sport si riferiva in particolare a Fazio, Cengiz Under e allo stesso Florenzi.

Allo stato attuale l'addio del terzino azzurro nel mercato di gennaio sembra sempre più probabile (l'Inter ha già mostrato interesse), come sembra ormai certa anche la partenza di Nikola Kalinic, sempre più ai margini. E così Petrachi si è già messo al lavoro per rimpiazzarli e rinforzare l’organico dei capitolini: il nome buono per la fascia destra, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Castagne dell’Atalanta, ma la qualificazione dei nerazzurri agli ottavi di Champions rende problematica la trattativa, anche per ragioni economiche.

Per quanto riguarda il capitolo attaccante invece si cerca un giovane. Scartato Kean, piace molto Pinamonti, che potrebbe salutare il Genoa a gennaio e rappresentare un investimento per il futuro. Niente aria di cessione al momento invece per Fazio, che sarà titolare con la Spal, e Under, che con la squadra di Semplici tornerà in panchina.

