Roma, Fonseca: "Atteggiamento sbagliato, così non si vince l'Europa League"

Il 2-2 con il Wolfsberg qualifica la Roma ai sedicesimi d'Europa League, ma Fonseca alla fine non è soddisfatto della gara: "Abbiamo raggiunto il principale obiettivo ma non abbiamo fatto una buona partita - commenta dopo il match -. Era importante vincere qui, però l'atteggiamento non è stato quello giusto. Penso che prima della partita si pensava fosse già fatta. Abbiamo sbagliato molti passaggi anche sotto pressione e quando si sbaglia tanto, non attacchiamo come volevamo. Non è facile accettare questo risultato".