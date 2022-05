Roma pronta per uscire dalla Borsa, depositato il documento per il delisting della società

Non vuole perdere tempo il gruppo Friedkin, che marcia spedito verso il delisting. Con una nota ufficiale sul sito internet del club, infatti, la Romulus and Remus Investments LLC, la società attraverso la quale gli americani controllano parte dell'As Roma, ha annunciato di aver depositato presso la Consob il documento di offerta per l'opa, ovvero la richiesta agli azionisti del club giallorosso di vendere le proprie azioni per l'acquisizione totale di essa da parte dell'offerente. Una volta raccolte tutte le quote i Friedkin potranno procedere verso il delisting, ovvero l'uscita del club dalla borsa. Questo renderà più semplice svolgere le attività del club, sia in entrata che in uscita, perché non più sottoposte alle regole finanziarie delle società quotate. Inoltre così si aprirebbe la strada all'iter per poter costruire il nuovo stadio, in tempi più rapidi.

Getty Images