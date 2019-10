Roma, Rodwell o Buchel in prova per il centrocampo

EMERGENZA A CENTROCAMPO

L'emergenza infortuni a centrocampo costringe la Roma a pescare dal mercato degli svincolati per regalare un rinforzo a Fonseca. A Trigoria, dopo le visite mediche e i test fisici di ieri, si allenano sia Jack Rodwell che Marcel Buchel. L'inglese classe 1991, svincolato dal Blackburn (in carriera ha vestito anche le maglie di Everton, Manchester City e Sunderland), era in tribuna all'Olimpico per assistere al match di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, ultima partita giocata il 27 aprile scorso.

In passato Rodwell ha sofferto di diversi infortuni muscolari che l'hanno frenato: in totale è stato ai box per più di un anno anche se l'ultimo stop risale a dicembre 2016. Partito dalle giovanili dell'Everton non è riuscito a confermarsi ad alti livelli con la maglia del City per poi passare al Sunderland. Nell'ultima stagione è sceso in Championship con la maglia del Blackburn dove ha giocato 23 partite senza però convincere i dirigenti a puntare ancora su di lui.

Resta comunque viva la pista che porta a Buchel che però ha giocato l'ultima partita ad aprile 2018 visto che nell'ultima stagione con la maglia dell'Empoli è rimasto per diversi mesi fuori dal progetto, tra mancate convocazioni e scelte tecniche.