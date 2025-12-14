Logo SportMediaset

Mercato

Palermo, Brunori verso la Sampdoria in prestito

14 Dic 2025 - 14:25

Chiuso in avanti da Pohjanpalo e con Le Douaron preferitogli come appoggio al finlandese, l'avventura di Matteo Brunori al Palermo potrebbe presto concludersi. Finito ai margini della rosa allenata da Inzaghi, il capitano dei siciliani non scende in campo da 4 partite, scelta che suggerisce la possibile partenza a gennaio. Sull'attaccante ex Juventus ci sarebbe anche la Sampdoria, intenzionata a rinforzare il proprio reparto offensivo per tentare una difficile rincorsa alla salvezza. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito, con i rosanero che darebbero l'ok purché la destinazione non sia una diretta concorrente nella corsa alla promozione in Serie A.

