Roma, fatta per El Aynaoui: operazione da 25 milioni. Su Rios anche Benfica e Porto

Per quanto riguarda l’operazione El Aynaoui invece in queste ore verranno definiti gli ultimi dettagli. Il Lens ha bisogno di cedere, ha messo sul mercato i giocatori con lo stipendio più pesante e sa di poter incassare una cifra importante dal centrocampista classe 2001. La Roma ha alzato la proposta da 20 milioni più bonus presentata nei giorni scorsi, si è avvicinata a quei 25 milioni richiesti dal Lens che oggi può dare il via libera a El Aynaoui per raggiungere l’Italia. Gasperini vuole un rinforzo in tempi brevi, così da poterci lavorare già dall’inizio della prossima settimana per costruire il nuovo centrocampo giallorosso. Centrocampo in cui può esserci spazio sia per El Aynaoui che per Richard Rios, ma tutto dipenderà dal Palmeiras. Il Verdão aspetta offerte dal Portogallo, Benfica e Porto hanno chiesto informazioni per il colombiano che vuole fortemente l’Europa. Se la Roma non otterrà il sì del club brasiliano, allora Rios aprirà al trasferimento in Portogallo e sarà duello tra Benfica e Porto.