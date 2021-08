Roma, Mourinho contatta Abraham: l'attaccante deciderà dopo la Supercoppa Europea

ROMA

Il Chelsea ha un'intesa con i giallorossi, ma resta la concorrenza dell'Arsenal

Per la Roma resta viva la pista Tammy Abraham. Il club giallorosso ha un'intesa di massima col Chelsea sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno a 35-40 milioni, lo stesso Mourinho ha contattato il giocatore che comunque fatto sapere di non voler dare risposte definitive prima della Supercoppa Europea contro il Villarreal di mercoledì sera. L'Arsenal continua ad essere interessata ma i Blues non vorrebbero cedere la punta in Premier League. Getty Images

Una situazione complicata ma che non incrina l'ottimismo della Roma che ha dato il via libera al passaggio di Dzeko all'Inter anche perché l'Arsenal prima di acquistare vorrebbe vendere Lacazette che però non ha al momento offerte concrete.

Tutto in attesa della scelta definitiva di Abraham, che in Inghilterra dicono preferisca i Gunners, squadra per cui tifava da piccolo. A Trigoria, in ogni caso, si pensa anche ad un eventuale piano B, tra i nomi Azmoun (Zenit San Pietroburgo) o Isak (Real Sociedad).

Vedi anche roma Roma-Chelsea, intesa per Abraham: la palla passa al giocatore