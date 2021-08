Inter-Dzeko in stand by, la Roma aspetta il sì di Abraham

DESTINI INCROCIATI

Il bosniaco si è regolarmente presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti

L'accordo con l'Inter c'è da tempo, come il via libera della Roma, ma non è ancora chiaro quando Edin Dzeko vestirà la maglia nerazzurra. I giallorossi per liberarlo vogliono prima avere in mano il suo sostituito e aspettano una risposta da Abraham del Chelsea. Intanto l'attaccante bosniaco, si è regolarmente presentato a Trigoria verso le 15.15 per la ripresa degli allenamenti. Getty Images

In mattinata la moglie Amra aveva fatto una toccata e fuga nel centro sportivo giallorosso, visita che aveva fatto pensare che la donna si fosse recata là per svuotare l'armadietto del marito. Nulla di tutto ciò, visto che Dzeko si è regolarmente presentato per la ripresa della preparazione. Per la nuova vita, dopo sei anni nella Capitale, bisognerà aspettare ancora un po'.

La trattativa con l'Inter è comunque definita sulla base di un biennale a sei milioni l'anno, mentre alla Roma ne andranno due di conguaglio economico.