Roma, il mercato social di Mourinho: con un post ufficializza Ibanez all'Al Ahli

© instagram

Roger Ibanez lascia la Roma per accasarsi all'Al Ahli, club arabo pronto a sborsare circa 30 milioni di euro, tra 25 immediati e 5 di bonus semplici, per il difensore sudamericano. Con il giocatore, il club saudita ha invece raggiunto un accordo di massima da 8 milioni a stagione. A "ufficializzare" la cessione è stato Mourinho, con un post sul suo profilo instagram inequivocabile: "Sii felice “garoto”. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia" ha scritto il tecnico della Roma a corredo di una foto in compagnia del giocatore. "Ora puoi pagare una cena degna a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita". A completare il post social un'ultima frase rivolta ai tifosi che suona come un'altra stoccata alla società: "Scommetto che quando avete visto la foto (ha scritto Mourinho rivolgendosi ai supporter giallorossi, ndr) avete pensato che fosse un nuovo giocatore".