Roma, missione a Londra per Scamacca e le cessioni

MANOVRE GIALLOROSSE

Il gm Pinto vorrebbe l'attaccante in prestito secco dal West Ham, mentre punta a cedere Ibanez a una big inglese. Kluivert vicino al Bournemouth

© Getty Images La Roma è volata a Londra per provare a lavorare su acquisti e cessioni in vista della prossima stagione. In particolare, il general manager Tiago Pinto ha messo nel mirino il nome dell'attaccante che dovrà sostituire l'infortunato Abaraham: si tratta, come noto, di Gianluca Scamacca. L'attaccante ex Sassuolo ha chiuso male la sua prima stagione in Premier League e farebbe volentieri ritorno in Italia. I giallorossi lo vorrebbero in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. Il West Ham fresco di vittoria della Conferenze League, invece, spingerebbe per l'obbligo. I margini di trattativa ci sono e nei prossimi giorni si cercherà l'intesa.

Ma in Inghilterra la Roma è andata anche per vendere. In primis quello di Roger Ibanez, il cui futuro è stato segnato dall'arrivo di N'Dicka. Il brasiliano potrebbe portare un discreto tesoretto nelle casse capitoline e per questo si sta sondando l'interesse di club facoltosi come Tottenham e Chelsea.

Da definire, poi, la cessione di Justin Kluivert al Bournemouth, che pare ormai in dirittura d'arrivo dopo che l'olandese è rientrato dal prestito al Valencia.