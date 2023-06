Mourinho, incontro col presidente dell'Al Ahli: lo Special One resta a Roma

MERCATO

Fumata nera dopo il vertice a Londra: il tecnico ha rifiutato la ricca offerta

© Getty Images Josè Mourinho non si sposta da Roma. Il tecnico giallorosso ha incontrato a Londra il Presidente dell'Al Ahli per ascoltare l'offerta del club saudita, ma ha respinto al mittente la ricchissima proposta dopo un lungo confronto. Decisione che conferma la volontà dello Special One di rimanere nella Capitale anche la prossima stagione come promesso in più occasioni ai tifosi e dichiarato a gesti in campo anche nell'ultima partita della stagione.

Mou, dunque, non cede alla corte dell'Al Ahli. Il tecnico giallorosso ha avuto un colloquio col numero uno del club saudita che sta cercando in tutti i modi di convincerlo ad accettare una nuova sfida, ma alla fine dell'incontro ha ringraziato per l'interesse e ribadito il desiderio di rimanere alla guida della Roma. Una presa di posizione chiara, che sembra voler chiudere definitivamente la questione e portare avanti il progetto Roma. L'ennesima dimostrazione di affetto dello Special One verso l'ambiente e i supporter giallorossi. Nonostante i tanti milioni messi sul piatto dall'Al Ahli, a meno di clamorosi colpi di scena, Mou manterrà la parola data e resterà a Roma almeno un altro anno.

