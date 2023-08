Roma, ecco Azmoun: ufficiale il colpo per l'attacco giallorosso

ROMA

L'iraniano arriva nella Capitale in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen

Sardar Azmoun è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo, tramite i propri canali social, proprio la società giallorossa che ha ufficializzato il colpo in attacco per la squadra di Mourinho. L'iraniano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen, vestirà la maglia numero 17. Operazione lampo per la società capitolina che negli scorsi giorni ha imbastito la trattativa con i tedeschi giungendo all'accordo per il prestito sulla base di 12,5 milioni fino al giugno 2024.

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "Lukaku? Dopo Azmoun mi hanno promesso un altro attaccante" "È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma", le prime parole di Azmoun in giallorosso. L'attaccante ha poi spiegato: "Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte”.

Soddisfazione anche da parte di Tiago Pinto: "Azmoun è un calciatore che abbiamo seguito a lungo e del quale abbiamo avuto modo di apprezzare le indiscusse doti tecniche. Siamo certi che il nostro spogliatoio lo aiuterà a integrarsi in fretta e che Sardar riuscirà a mettersi in luce qui in Italia".

E ora Mou attende speranzoso un altro colpo per il reparto offensivo, con Pinto e Friedkin che potrebbero tornare da Londra con Lukaku.