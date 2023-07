Roma, si avvicina Renato Sanches: c'è l'ok del giocatore, si tratta col Psg

MANOVRE GIALLOROSSE

Il centrocampista portoghese, che ha un contratto fino al 2027 con i parigini, ha dato il via libera alla trattativa

© Getty Images Renato Sanches si avvicina sempre di più alla Roma dopo che il Psg lo ha messo ai margini del progetto. Il centrocampista, partito con la squadra per il Giappone dove è in corso la tournée estiva, non rientra nei piani di Luis Enrique e il club ha aperto al prestito. Come riferito dall'Équipe, a essere in pole su tutti sono proprio i giallorossi che avrebbero avviato i contatti con il Paris Saint-Germain che sarebbe disposto a girare l'ex Lille alla compagine allenata da Mourinho. E anche il giocatore, trapela, avrebbe dato il suo ok all'operazione.

Sotto contratto fino al 2027, il lusitano non ha convinto i parigini alla sua prima stagione all'ombra delle Tour Eiffel. La cessione, per prezzi proibitivi per qualsiasi società, è stata accantonata negli scorsi giorni e l'apertura al prestito ha ingolosito la Roma che si è fatta sotto con insistenza. Mourinho, infatti, ha chiesto a gran voce un centrocampista per far fronte alla perdita di Wijnaldum, rientrato proprio al Psg, e il connazionale Renato Sanches sarebbe stato il profilo prescelto dallo Special One. Vedi anche Mercato Per Dybala c'è solo la Roma: respinte tutte le offerte, pronto il rinnovo sino al 2026

Dopo qualche giorno di colloqui a distanza, i giallorossi si sarebbero quindi avvicinati con decisione al 25enne portoghese che ha dato il suo benestare all'operazione. Tutto, quindi, passa in mano alle due società che dovranno trovare l'accordo per il prestito con diritto di riscatto il cui importo è ancora da decidere.