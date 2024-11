Roma, Mario Hermoso ai saluti? Sulle sue tracce il Real Madrid: "Non posso chiudere le porte"

L'avventura di Mario Hermoso a Roma è già ai titoli di coda? Lo spagnolo, arrivato in Italia per volontà di Daniele De Rossi in estate, infatti, è stato usato fin qui col contagocce in campionato, mentre la sua esperienza è stata sfruttata di più in Europa e l'attuale situazione delicata nella Capitale non gli è amica. Parlando agli spagnoli di AS, il difensore non ha escluso l'addio, anche se il contratto con i giallorossi è fino al giugno 2027. Sulle sue tracce il Real Madrid, che a gennaio potrebbe provare l'affondo dopo gli ultimi forfait in difesa: "Ho 29 anni, ho giocato in Spagna per la maggior parte della mia carriera e mi piace il calcio che si gioca in Liga. Non posso assolutamente chiudere le porte a un ritorno nel mio Paese”.