Real, che sfortuna: rottura del crociato per Militao e stagione finita, altro stop per Rodrygo

Periodo decisamente 'no' per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti, che in pochi minuti ha perso Eder Militao e Rodrygo. Al 27' della sfida di Liga contro l'Osasuna, il difensore, cercando di raccogliere di testa un cross dalla sinistra, è caduto a terra e si è infortunato al ginocchio destro ed è uscito dal campo in barella urlando dal dolore. Lucas Vázquez si è coperto il volto dopo aver visto il compagno di squadra. Per Militao, che nell'agosto 2023 si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, la diagnosi post partita è spietata: "Rottura completa del legamento crociato anteriore con coinvolgimento di entrambi i menischi della gamba destra", si legge nel comunicato del Real Madrid. Il giocatore verrà operato nei prossimi giorni. La sua stagione finisce qui.