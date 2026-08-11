Torino, Njie e Gineitis sacrificati per "salvare" Cacciamani?

Il Torino di Abate sta iniziando a prendere forma. I Granata devono ancora completare la sqaudra, ma prima il ds Petrachi dovrà prendere una decisione su due ragazzi che hanno diverse richieste: Alieu Njie e Gvidas Gineitis. Il Salisburgo li segue attentamente e sarebbe addirittura pronto a mettere sul tavolo 22/23 milioni di euro per entrambi i calciatori. Sulle tracce di Njie c'è anche il Crystal Palace che offre 12/13 milioni più bonus per arrivare intorno a quota 20. Il Toro valuta il da farsi: sacrificare il 2004 e il 2005 sarebbe un grosso assist per trattenere un altro gioiello granata Alessio Cacciamani, cercato con insistenza dalla Roma.