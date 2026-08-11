Aston Villa, tutto fatto per Ruggeri. Sfuma Estupinan

L'Aston Villa sta per definire l'acquisto di Matteo Ruggeri dall'Ateltico Madrid. L'esterno azzurro arriva a Birmingham alla corte di Unai Emery per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Sfuma così definitivamente la pista che avrebbe portato Pervis Estupinan in Premier. I Villains, su diretta richiesta del tecnico spagnolo, con cui l'esterno aveva lavorato al Villarreal, avevano sondato con forza l'ecuadoregno del Milan, ma Ruben Amorim aveva messo in standby la trattativa per valutare di persona l'ex Brighton. L'Aston Villa aveva fretta di sostituire Lucas Digne, tornato al Psg, e dunque ha deciso di non aspettare la decisione del tecnico portoghese e virare su Ruggeri.