Roma, Lorenzo Pellegrini perde la fascia da capitano ed è pronto all'addio: sirene dalla Premier League

Lorenzo Pellegrini ha preso atto che nella stagione 2025-2026 non sarà il capitano della Roma e, con una condizione contrattuale sfavorevole, non è escluso l'addio. Per il 7 dei giallorossi, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026, la cessione non è utopia e la possibilità di far cassa per evitare l'addio a parametro zero potrebbe allettare la Roma. Idea che prende sempre più piede nelle ultime ore, con Pellegrini che potrebbe salutare la Capitale in direzione Premier League.