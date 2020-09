Caso Diawara, punita la Roma: 0-3 a tavolino col Verona

GIUDICE SPORTIVO

Niente sconti per la Roma per il pasticcio Diawara. Il Giudice Sportivo della Serie A ha inflitto infatti lo 0-3 a tavolino ai giallorossi per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista 23enne senza includerlo nella lista dei giocatori "over 22". La gara del Bentegodi era terminata 0-0, ma ora il risultato e, di conseguenza la classifica, verranno aggiornati. La Roma presenterà ricorso.

Vedi anche roma Pasticcio Diawara nella Lista per la Serie A: la Roma rischia lo 0-3 a tavolino col Verona

Nessuna eccezione. Come nel 2016 per il Sassuolo in relazione il caso Ragusa, anche alla Roma è stata inflitta la sconfitta a tavolino per aver sbagliato a compilare la lista dei calciatori. Una svista che costa cara ai giallorossi, decisi comunque a far valere le proprie ragioni nel ricorso e a dimostrare che si è trattato soltanto di uno sbaglio in buonafede, visti i quattro slot ancora disponibili tra gli "over 22" nell'elenco dei giocatori presentato per il campionato.

IL VERDETTO DEL GIUDICE SPORTIVO

"Considerato che la societa' Roma - scrive il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea - ha impiegato un calciatore non iscritto nella 'Lista dei 25' comunicata a mezzo Pec in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un 'over 22', in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato ufficiale Figc N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale Figc n.76 del 21 giugno 2018. Ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato ufficiale Figc N. 83/A, il giudice delibera di sanzionare la Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3".