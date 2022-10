Roma: la trattativa per il rinnovo di Zaniolo entra nel vivo

ROMA

Ingaggio da 4 milioni più uno di bonus fino al 2027. Possibile l’inserimento di una clausola rescissoria da 50-60 milioni

© Getty Images La trattativa tra la Roma e Nicolò Zaniolo per il rinnovo del contratto entra nel vivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il 23enne attaccante è in procinto di firmare con i giallorossi fino al giugno 2027. La base d’accordo è di 4 milioni più uno di bonus. Possibile l’inserimento di una clausola rescissoria sulla base di 50-60 milioni di euro. L'intesa tra le parti potrebbe essere trovata nel giro di una decina di giorni.

I bonus variabili sarebbero sia individuali che di squadra: i primi sarebbero a obiettivo (trofei o qualificazioni europee), mentre i secondi potrebbero essere scaglionati (tipo un tot di euro ogni cinque gol).

In estate hanno suonato fortissimo le sirene di Juventus e Tottenham tanto che Zaniolo è stato davvero a un passo dall'addio. I giallorossi avevano anche trovato l'accordo con gli Spurs (prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 55 milioni di euro), ma poi José Mourinho era intervenuto personalmente e mandato all'aria la trattativa, convincendo il ragazzo a rimanere nella Capitale almeno un'altra stagione.

Le dimostrazioni di affetto dei tifosi, la stima del tecnico e la centralità nel progetto sono stati tutti fattori fondamentali che hanno dato un'accelerata alle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Se non ci saranno intoppi, il tutto si deciderà nel giro di una decina di giorni.

Vedi anche roma Zaniolo allontana la Juve e le voci di addio alla Roma: "Voglio vincere ancora qui"