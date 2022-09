Zaniolo allontana la Juve e le voci di addio alla Roma: "Voglio vincere ancora qui"

Nicolò Zaniolo ha voluto fare chiarezza sulle voci riguardanti il suo futuro e sugli accostamenti, che per tutta l'estate hanno visto il suo nome legato a diversi club, Juve su tutti. "Se è stata un'estate particolare per me per via delle voci di mercato? No, ormai sono abituato. Dicono sempre che vado via e invece alla fine resto sempre qua. Sono più film che vi fate voi. Il rinnovo del contratto? Manca ancora un anno e mezzo per poterne parlare, ma questo non è il momento giusto, sono focalizzato al 100% per giocare", ha detto l'attaccante della Roma