Roma: Koulierakis ha raggiunto la squadra in Galles, nuova offerta al Feyenoord per Read

Dopo le visite mediche e l'ufficialità del suo trasferimento alla Roma a titolo definitivo dal Wolfsburg - operazione da 17 milioni di euro circa bonus compresi - Kostantinos Koulierakis ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro in Galles per mettersi a disposizione di mister Gasperini. Il difensore greco classe 2003, secondo acquisto del mercato estivo dei giallorossi, ha scelto la maglia numero 33. "Non sono mai stato all'Olimpico ma da quello che ho visto in TV l'atmosfera è straordinaria. Non vedo l'ora di giocare in questo stadio e davanti ai tifosi perché so quanto sono grandi", le prime parole di Koulierakis da giocatore giallorosso. "Trattatelo bene. Vi darà tutto", il messaggio social del Wolfsburg alla Roma.
La dirigenza giallorossa intanto è al lavoro per accontentare le richieste di Gasperini, che dopo la sconfitta contro il Cardiff ha chiesto pubblicamente rinforzi. A questo proposito si registra un'accelerata per Givairo Read del Feyenoord, obiettivo numero uno per la fascia destra. Dopo il 'no' del club olandese alla prima offerta di 25 milioni, la Roma è pronta al rilancio: 25 milioni di euro più tre di bonus. La trattativa prosegue, intanto Read ha già dato l'ok per il trasferimento nella Capitale.