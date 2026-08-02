Roma: Koulierakis ha raggiunto la squadra in Galles, nuova offerta al Feyenoord per Read

Dopo le visite mediche e l'ufficialità del suo trasferimento alla Roma a titolo definitivo dal Wolfsburg - operazione da 17 milioni di euro circa bonus compresi - Kostantinos Koulierakis ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro in Galles per mettersi a disposizione di mister Gasperini. Il difensore greco classe 2003, secondo acquisto del mercato estivo dei giallorossi, ha scelto la maglia numero 33. "Non sono mai stato all'Olimpico ma da quello che ho visto in TV l'atmosfera è straordinaria. Non vedo l'ora di giocare in questo stadio e davanti ai tifosi perché so quanto sono grandi", le prime parole di Koulierakis da giocatore giallorosso. "Trattatelo bene. Vi darà tutto", il messaggio social del Wolfsburg alla Roma.