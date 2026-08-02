Venezia: ufficiale, dalla Fiorentina arriva Sohm in prestito

Il Venezia comunica di aver acquisito dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Simon Sohm. La sua esperienza in Italia inizia nell’autunno 2020 al Parma, dove tra Serie A e Serie B mette insieme 155 presenze, con all’attivo 7 gol e 13 assist. Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Fiorentina per poi, nel gennaio 2026, passare in prestito al Bologna e fare di nuovo rientro alla Fiorentina al termine della stagione. Tra campionato e coppe europee, nella stagione 25/26 gioca 37 partite, mettendo a referto 1 gol e 1 assist. “Ho scelto di venire al Venezia perché il il Direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin dal primo momento, sono davvero felice di essere qui", le parole dello svizzero classe 2001.