Juventus, Dybala è un rebus: mai all'Inter il diktat di Agnelli

IL DIKTAT DI AGNELLI

Saltata definitivamente la possibilità di trasferirsi in Premier League con la maglia del Manchester United o del Tottenham, il futuro di Paulo Dybala resta al momento molto incerto e per la Juventus comincia a diventare un problema. La Joya ha sempre dichiarato di voler restare in bianconero e aspetta ancora il confronto con Maurizio Sarri, ma di fatto resta sul mercato e con l'offerta giusta può lasciare Torino, anche perché ormai i rapporti tra il giocatore e il club si sono incrinati: l'argentino non ha gradito di essere stato scaricato e alla Juve non è piaciuto il suo irrigidimento. Juve: Dybala un problema

Le possibili destinazioni per un'eventuale cessione, però, non sono certo molte. L'ipotesi principale resta il Psg, ma il suo arrivo sarebbe subordinato alla cessione di Neymar. Nel caso in cui il brasiliano lasciasse Parigi per fare ritorno in Spagna (Barcellona o Real), il ds dei parigini, Leonardo, punterebbe su Dybala per rimpiazzarlo.

Un'altra possibile destinazione è il Bayern Monaco, che dopo aver visto sfumare l'arrivo di Sané per infortunio sta valutando una serie di nomi, compresi quelli di Perisic e Dybala.

E l'Inter? Secondo il Corriere dello Sport, un trasferimento in nerazzurro sarebbe quasi impossibile per via del diktat imposto dal presidente bianconero Andrea Agnelli, che non vuole assolutamente rinforzare il club che gli ha soffiato Lukaku. La Juve continua a seguire Icardi molto da vicino, ma in questo momento l'ipotesi di uno scambio tra i due attaccanti argentini sembra davvero remota. Per portare Maurito a Torino bisognerà mettere sul piatto una cifra vicina ai 75-80 milioni (questa la richiesta dei nerazzurri), ma per farlo prima bisogna vendere. E Dybala si vende solo all'estero.