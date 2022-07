Roma grandi firme: Wijnaldum è l'obiettivo per il centrocampo

© Getty Images

Non solo Dybala, la Roma vuole regalare a Mourinho una grande squadra ed è lavoro per Georgino Wijnaldum. L'olandese non si è ambientato al Psg e dopo un anno ha deciso di cambiare aria per trovare spazio e giocare con continuità, anche in vista del Mondiale. Il centrocampista ex Liverpool si sarebbe proposto anche al Milan, ma ora è intrigato dall'idea di essere allenato dallo Special One e per farlo potrebbe anche ridursi l'ingaggio da 9 milioni di euro all'anno.