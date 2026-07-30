Bologna, ufficiale l'arrivo in prestito di Artem Dovbyk

Primo ucraino nella storia del Club, Artem è un attaccante moderno, capace di unire forza fisica, potenza e qualità nelle soluzioni offensive. Nato nel 1997, completa il proprio percorso di crescita in patria, affermandosi prima con il Dnipro-1 e successivamente consacrandosi in Europa, dove si distingue per senso del gol, capacità di attaccare la profondità e presenza nell’area di rigore.