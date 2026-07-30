Bologna, ufficiale l'arrivo in prestito di Artem Dovbyk

30 Lug 2026 - 12:57
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© Ufficio Stampa

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Il Bologna ufficializza l'arrivo di Dovbyk dalla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, ecco il comunicato del club rossoblu. 

Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dobvyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Primo ucraino nella storia del Club, Artem è un attaccante moderno, capace di unire forza fisica, potenza e qualità nelle soluzioni offensive. Nato nel 1997, completa il proprio percorso di crescita in patria, affermandosi prima con il Dnipro-1 e successivamente consacrandosi in Europa, dove si distingue per senso del gol, capacità di attaccare la profondità e presenza nell’area di rigore.

Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni lo consacrano tra i centravanti più interessanti del panorama europeo: trascina il sorprendente Girona nel 2023-24 alla qualificazione in Champions col 3° posto nella Liga, Artem segna in tutti i modi e a fine anno diventa capocannoniere del campionato con 24 gol. Acquistato dalla Roma di De Rossi nell’estate successiva, firma 17 reti fra tutte le competizioni alla prima annata giallorossa, non ripetendo poi numeri simili nel 2025-26, frenato da un lungo infortunio. L’approdo in rossoblù rappresenta una tappa importante della sua carriera, dopo essersi imposto come punto di riferimento del reparto offensivo grazie a continuità di rendimento, personalità e una spiccata capacità realizzativa.

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