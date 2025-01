Roma, Ghisolfi a Milano per trattare Frattesi: possibile inserimento di Cristante

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Davide Frattesi. E le pretendenti non mancano affatto. Oltre al Napoli, per l'ex Sassuolo alla porta nerazzurra continua infatti a bussare anche la Roma, destinazione molto gradita al giocatore a caccia di più spazio e minutaggio. Secondo quanto si apprende, giovedì il ds giallorosso Florent Ghisolfi è volato a Milano per parlare direttamente con l'entourage del calciatore, sondare il terreno con i dirigenti nerazzurri e valutare la fattibilità dell'operazione.