Roma, Gasperini ritrova un vecchio pupillo: accordo per l'arrivo di de Roon
Il centrocampista olandese arriva dall'Atalanta, El Aynaoui verso il Lipsia. Leweling e Luiz Henrique gli altri due obiettivi per gli ultimi giorni di mercato
La Roma batte un altro colpo a poche ore di distanza dall'arrivo del difensore Leonardo Balerdi dal Marsiglia. Stavolta si tratta di un vecchio pupillo di Gian Piero Gasperini, ovvero il suo ex capitano all'Atalanta, Marten de Roon.
Dopo 9 stagioni da bandiera a Bergamo, il centrocampista olandese, 35 anni, è pronto per una nuova avventura nella Capitale. Il suo addio segue la permanenza in nerazzurro di Ederson e l'arrivo dello svincolato Kessie, che avrebbero certo limitato il suo utilizzo in campo da parte di Maurizio Sarri.
Ecco quindi la nuova occasione in giallorosso, con Gasperini chiaramente sponsor dell'operazione, desideroso di avere un'alternativa in più in mediana. L'arrivo di de Roon sarà completato nelle prossime ore, tanto che il giocatore è atteso a Roma già nella mattinata di oggi, domenica 30 agosto. Nel frattempo, si dovrebbero completare le ultime pratiche burocratiche per il passaggio di El Aynaoui al Lipsia.
Il mercato della Roma potrebbe però non essere finito qui. La famiglia Friedkin e il ds D'Amico sono al lavoro per un altro colpo per quanto riguarda l'esterno d'attacco. Tra i nomi da monitorare in questi ultimi giorni di mercato, non solo quello del brasiliano Luiz Henrique dello Zenit, ma anche quello di Jamie Leweling, tedesco classe 2003 dello Stoccarda, convocato con la nazionale all'ultimo Mondiale.
Per Leweling, il club capitolino potrebbe farsi avanti per un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo a determinate condizioni. Mentre per Luiz Henrique l'eventuale formula sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Attesi sviluppi nelle prossime ore, mentre la squadra di Gasperini sarà impegnata con la seconda giornata di Serie A e la trasferta in casa del Lecce (lunedì alle 18.30).