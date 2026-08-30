Roma, Gasperini ritrova un vecchio pupillo: accordo per l'arrivo di de Roon

Dopo 9 stagioni da bandiera a Bergamo, il centrocampista olandese, 35 anni, è pronto per una nuova avventura nella Capitale. Il suo addio segue la permanenza in nerazzurro di Ederson e l'arrivo dello svincolato Kessie, che avrebbero certo limitato il suo utilizzo in campo da parte di Maurizio Sarri.