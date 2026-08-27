Roma, salta l'arrivo di Oosterwolde: i giallorossi hanno deciso di non proseguire la trattativa

Saltato l'olandese, la Roma si sta già muovendo per un nuovo rinforzo. I giallorossi sono interessati a Morato, difensore di proprietà del Nottingham Forest e hanno avviato i contatti con il club inglese impostando l'operazione con un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Nel frattempo, i giallorossi valutano anche il profilo di Thilo Kehrer, in uscita dal Monaco e ragionano sulla possibilità di prenderlo in prestito.