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Roma, salta l'arrivo di Oosterwolde: i giallorossi hanno deciso di non proseguire la trattativa

I giallorossi hanno provato a rinegoziare il contratto con il calciatore che, però, ha deciso di tornare in Turchia 

27 Ago 2026 - 22:38
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La Roma rinuncia, al momento, a Jayden Oosterwolde. A causa dell'infortunio muscolare del difensore olandese, la Roma ha voluto fare ulteriori approfondimenti nel corso delle visite mediche riscontrando un periodo di stop superiore a un mese, ben di più delle due settimane comunicate ai giallorossi dal Fenerbahce in prima battuta. I giallorossi, dunque, hanno provato a proporre delle nuove condizioni contrattuali al calciatore che, però, ha deciso di non accettare facendo dunque ritorno in Turchia. 

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Consulto medico

 Prima di chiudere la trattativa con il Fenerbahce, i giallorossi erano al corrente dell'infortunio del difensore olandese, motivo per il quale hanno chiesto ulteriori approfondimenti. Inoltre, i Friedkin, prima della decisione finale di non procedere con il tesseramento del difensore, avrebbero chiesto un ulteriore consulto al Professor Lempainen, lo stesso che si era occupato del rientro in campo di Lorenzo Pellegrini. 

Obiettivi in difesa

 Saltato l'olandese, la Roma si sta già muovendo per un nuovo rinforzo. I giallorossi sono interessati a Morato, difensore di proprietà del Nottingham Forest e hanno avviato i contatti con il club inglese impostando l'operazione con un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Nel frattempo, i giallorossi valutano anche il profilo di Thilo Kehrer, in uscita dal Monaco e ragionano sulla possibilità di prenderlo in prestito. 

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