Atalanta, fatta per Kessie: l'ivoriano torna a zero, è ufficiale. Juve beffata

Nato il 19 dicembre 1996 a Ouragahio, Franck inizia a giocare tra i grandi nel club africano Stella d’Adjamé prima di arrivare in Europa nel gennaio 2015. A credere subito in lui c’è l’Atalanta che lo acquista e lo aggrega in Primavera. Ad agosto dello stesso anno viene ceduto in prestito al Cesena in Serie B dove colleziona 37 presenze e 4 gol maturando e crescendo nella posizione di mediano. Nella stagione successiva rientra nell’Atalanta dove si mette subito in mostra nella gara di esordio in Serie A contro la Lazio siglando una doppietta. La sua prima stagione in Serie A non passa inosservata a nessuno con 31 presenze e 7 gol è uno degli artefici del quarto posto dell’Atalanta quell’anno. Nell’estate del 2017 passa al Milan, prima in prestito e poi a titolo definitivo, dove colleziona, 223 presenze tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee, 37 reti e conquistando uno scudetto da protagonista nella stagione 2021/22. Nell’estate del 2022 vola in Spagna al Barcellona dove resta per una stagione vincendo Liga e Supercoppa di Spagna prima di volare in Arabia Saudita. Con il Club di Gedda numeri e trofei importanti: due stagioni da protagonista, 119 partite giocate, 26 gol realizzati, una Supercoppa Saudita e due AFC Champions League consacrandosi anche come il miglior giocatore della competizione nell’edizione 2025/26. Conclusa l’esperienza in Arabia Saudita, Franck ha scelto l’Atalanta per tornare a giocare in Italia.