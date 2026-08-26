Roma, intrigo Oosterwolde: l'infortunio è più lungo del previsto, si tratta col Fenerbahce

Tra le valutazioni che si stanno facendo in queste ore a Trigoria, ci sarebbe anche quella di un cambio di formula da proporre al Fenerbahce: dal prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto che può diventare obbligo a 15 milioni dopo almeno venti presenze da 45 minuti, i giallorossi vorrebbero passare a un prestito secco, anche in virtù delle problematiche fisiche riscontrate solo in fase di visite mediche. Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra Roma e Fenerbahce, mentre una decisione finale dovrebbe arrivare entro domattina.