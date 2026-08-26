MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, intrigo Oosterwolde: l'infortunio è più lungo del previsto, si tratta col Fenerbahce

Il difensore è sbarcato martedì a Roma salutando i tifosi giallorossi 

26 Ago 2026 - 17:58
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Mai come quest'anno il mercato della Roma non smette di regalare colpi di scena. L'ultimo, con un possibile risvolto negativo, riguarda l’ingaggio di Jayden Oosterwolde: il difensore olandese, a un passo dalla firma dopo l'arrivo nella Capitale e il primo saluto ai tifosi, rischia di non essere tesserato a causa di alcune valutazioni sulla natura del suo infortunio sorte durante le visite mediche.

L'infortunio di Oosterwolde

 La Roma, al corrente dell'infortunio occorso al giocatore olandese a inizio agosto, avrebbe previsto nel corso delle visite un periodo di stop superiore a un mese, ben di più delle due settimane comunicate ai giallorossi dal Fenerbahce in prima battuta. I Friedkin, prima di prendere una decisione finale sul tesseramento del difensore, avrebbero chiesto un ulteriore consulto al Professor Lempainen, lo stesso che si era occupato del rientro in campo di Lorenzo Pellegrini. 

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Cambia la formula?

 Tra le valutazioni che si stanno facendo in queste ore a Trigoria, ci sarebbe anche quella di un cambio di formula da proporre al Fenerbahce: dal prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto che può diventare obbligo a 15 milioni dopo almeno venti presenze da 45 minuti, i giallorossi vorrebbero passare a un prestito secco, anche in virtù delle problematiche fisiche riscontrate solo in fase di visite mediche. Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra Roma e Fenerbahce, mentre una decisione finale dovrebbe arrivare entro domattina. 

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