Roma, arriva Balerdi dal Marsiglia: chi è il nuovo difensore di Gasperini

Leonardo Juliàn Balerdi Rosa ha anche un passaporto italiano, con un cognome di origini inequivocabili. Nato il 26 gennaio 1999, ha iniziato a giocare a sette anni in una squadra di Villa Mercedes, lo Sportivo Pueyrredón. Faceva il centrocampista centrale, con buone qualità tecniche. Proprio come centrocampista centrale è stato preso dal Boca Juniors nel 2013, appena quattordicenne. Ha bruciato le tappe delle giovanili, ha cambiato ruolo per un'intuizione di Nicolas Burdisso (uno che di difensori se ne intende), all'epoca direttore sportivo del Boca. Da difensore centrale ha esordito in prima squadra il 27 agosto 2018 disputando da titolare l'incontro di campionato pareggiato 0-0 contro l'Huracán. Nella Primera Divisiòn argentina è rimasto poco, perché nel gennaio del 2019 è stato venduto al Borussia Dortmund per 15 milioni di euro. Esperienza non felice quella tedesca, tra prima squadra e squadra B, eppure nel 2020 l'Olympique Marsiglia ha deciso di investire su di lui la stessa cifra, 15 milioni. Ed è stata la svolta della carriera, perché in Francia Balerdi ha dimostrato tutto il suo valore, diventando anche capitano dalla stagione 2024-25, quando sulla panchina dell'OM c'era Roberto De Zerbi.