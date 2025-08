Caso Lookman, la nazionale nigeriana si schiera: "Stiamo con Ademola"

L'uscita della Nigeria fa seguito alla nota pubblicata sui social dal calciatore che ha esternato pubblicamente la sua posizione, già nota anche all'Atalanta. "In passato numerosi club si sono rivolti all'Atalanta e io sono sempre rimasto fedele - si legge -. Tuttavia, io e la proprietà del club eravamo d'accordo che questo fosse il momento giusto e il club è stato chiaro con me: se fosse arrivata un'offerta equa, mi avrebbe permesso di trasferirmi. Nonostante abbia ricevuto un'offerta in linea con quanto credo fosse stato discusso, purtroppo il club sta bloccando l'opportunità per ragioni che non comprendo".