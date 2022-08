Roma, è arrivato Camara: visite, firma fino al 2027 e in tribuna all'Olimpico

© Sportmediaset

Dopo Belotti, la Roma ha messo a segno un altro colpo nel mercato estivo, quel rinforzo a centrocampo chiesto da José Mourinho per sostituire l'infortunato Wijnaldum. Intorno alle 10 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Atene Mady Camara: per il giocatore guineano giornata di visite mediche a Villa Stuart e firma del contratto fino al 2027. Camara arriva dall'Olympiacos con la formula del prestito oneroso da 1,2 milioni di euro e un diritto di riscatto a 12 milioni. Tappa a Trigoria poi stasera sarà all'Olimpico per assistere alla sfida tra la Roma e il Monza delle 20.45.