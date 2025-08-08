Logo SportMediaset
Aston Villa, ufficiale Evann Guessand dal Nizza

08 Ago 2025 - 19:21
L'Aston Villa ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante franco-ivoriano Evann Guessand dal Nizza. Nel club francese Guessand ha segnato 13 gol la scorsa stagione, giocando principalmente come ala. L'Aston Villa lo ha descritto come "un calciatore versatile in grado di giocare su tutta la linea d'attacco". Per assicurarselo la società inglese avrebbe versato circa 30 milioni di euro. "Questo club è speciale", ha detto Guessand dopo l'annuncio. "Storia, orgoglio, passione, convinzione. Quando ho sentito che il club mi voleva, non ci ho pensato due volte", ha aggiunto. Il Nizza, nel salutare l'attaccante, lo ha definito un "modello di resilienza".

